أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

القضاء التركي يرفض إعادة محاكمة المعارض الكردستاني «أوجلان»

Google+ Print
القضاء التركي يرفض إعادة محاكمة المعارض الكردستاني «أوجلان» القضاء التركي يرفض إعادة محاكمة المعارض الكردستاني «أوجلان»
رفض القضاء التركي طلبًا تقدم به، الأسبوع الماضي، وكلاء الدفاع عن مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان لإعادة محاكمة زعيم المتمردين الأكراد الذي يقضي منذ 11 عامًا عقوبة بالسجن المؤبد، حسبما أفاد موقع إخباري، مساء الجمعة. وقال موقع «بيانيت» الإلكتروني الإخباري المتخصص في قضايا حقوق الإنسان، إن محكمة الغرفة الجنائية الحادية عشرة في أنقرة المختصة بحقوق الإنسان، رفضت بأكثرية قضاتها المراجعة التي تقدم بها محامو «أوجلان» وتعليق الحكم الصادر بحقه. كان ريزان جاريكا، أحد محامي «أوجلان»، صرح لوكالة الأنباء الفرنسية، الأسبوع الماضي، أن الإصلاحات القانونية الجديدة «تفتح الطريق لمحاكمة جديدة لكل المحكومين الذين لم يكن من الممكن إعادة محاكمتهم بموجب القانون السابق». واعتُقل عبد الله أوجلان (64 عامًا) في 15 فبراير 1999 في كينيا خلال عملية نفذتها أجهزة الاستخبارات التركية، وحكم عليه بالإعدام في أبريل 1999 بعد إدانته بتزعم منظمة إرهابية، لكن عقوبته خُفّضَت إلى السجن مدى الحياة في 2002 بعد إلغاء عقوبة الإعدام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية