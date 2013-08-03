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«العريان»: لا يوجد إنسان عاقل يذهب إلى صناديق الاقتراع مجددًا

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«العريان»: لا يوجد إنسان عاقل يذهب إلى صناديق الاقتراع مجددًا «العريان»: لا يوجد إنسان عاقل يذهب إلى صناديق الاقتراع مجددًا
قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بشأن تأييد ما حدث في «تضر بالموقف الأمريكي». أضاف «العريان»، في تصريحات لصحفية «الحياة اللندنية»، صباح السبت، أن «الموقف الأمريكي كان ملتبساً في البداية، ثم أصبح صريحًا عندما اعتبر أن ما حصل ثورة، وهنا يثور السؤال عما يحدث الآن. أليست ثورة أيضاً؟.. نرفض مواقفهم الأخيرة ونتعشم أن يراجعوها». وعن الأفكار التي كان طرحها مبعوثو الاتحاد الأوروبي على أساس انخراط «الإخوان» في العملية السياسية الجديدة، قال «العريان»: «لا يوجد إنسان عاقل يذهب إلى صناديق الاقتراع مجدداً بعدما اعتدي عليها 5 مرات، ولن يستطيع أحد اقناع الشعب بأن يذهب إلى صناديق الاقتراع وهو رأى أن إرادته يتم دهسها». وتابع: «لا حل من دون عودة الشرعية والدستور». وأكد «العريان»، في صفحته على «فيس بوك»، صباح السبت، أن «أي حل سلمي ﻻ بد أن يبدأ من استئناف المسار الديمقراطي، لدينا دستور، وانتخب الشعب رئيسًا وبرلمانًا، وﻹقناع الشعب بالديموقراطية ﻻ بد من احترام قرارته السابقة، ولن يذهب مصر إلى صناديق اﻻقتراع مرة أخرى إذا كانت الدبابات أو المظاهرات تلغي أصواته الحرة».

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