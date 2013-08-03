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مقتل أربعة وإصابة اثنين بانفجار عبوة ناسفة شمال بغداد

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مقتل أربعة وإصابة اثنين بانفجار عبوة ناسفة شمال بغداد مقتل أربعة وإصابة اثنين بانفجار عبوة ناسفة شمال بغداد

انفجرت، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، عبوة ناسفة بالقرب من مخبز فى منطقة حى المهندسين بوسط بعقوبة، شمال بغداد وأسفر الانفجار عن مقتل أربعة وإصابة اثنين من المواطنين الذين كانوا بالقرب من المخبز.

وأكد شهود عيان للأناضول، أن القوات الأمنية شنت حملة مداهمات للمنازل القريبة للحادث مع غلق الطرق الرئيسية لمنطقة بعقوبة بحثًا عن فاعلى الانفجار.

وكان قد قتل 4 مدنيين وأصيب 13 آخرون فى 3 تفجيرات شهدتها مدينة بعقوبة، مساء أول أمس، بحسب مصادر طبية وأمنية للأناضول.

ويشهد العراق تصعيدًا فى أعمال العنف خلال الأشهر الماضية، تشمل تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، إضافة إلى عمليات اغتيال، عادة لا تعلن جهة مسئوليتها عنها، فيما تشير السلطات بأصابع الاتهام إلى عناصر "إرهابية" مسلحة، وفى مقدمتها تنظيم القاعدة.
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