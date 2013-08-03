العفو الدولية تحذر من استخدام القضاء أداة "للثأر" فى ليبيا

حذرت منظمة العفو الدولية الجمعة السلطات الليبية من مخاطر استخدام القضاء أداة "للثأر"، بعد الحكم بالإعدام على أحد الوزراء السابقين فى نظام معمر القذافى.

وقالت العفو الدولية فى تقرير، إن "آلاف السجناء معتقلون فى إطار نزاع 2011، بينهم جنود سابقون وأنصار للعقيد معمر القذافى، وقد يدانون بعقوبة مماثلة".

وحكمت محكمة التمييز فى مصراتة الأربعاء الماضى بالإعدام على أحمد إبراهيم الذى كان من أركان نظام معمر القذافى مع خمسة أشخاص آخرين بتهمة الإساءة إلى أمن الدولة أثناء النزاع فى 2011.

وشغل أحمد إبراهيم وهو أحد أقرباء معمر القذافى عدة مناصب مسئولة فى النظام السابق، بينها وزير التربية فى الثمانينيات ونائب رئيس المؤتمر الشعبى العام.