أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تكثيف أمنى بشوارع العريش للبحث عن متورطين فى الهجوم على مواقع أمنية

Google+ Print
تكثيف أمنى بشوارع العريش للبحث عن متورطين فى الهجوم على مواقع أمنية تكثيف أمنى بشوارع العريش للبحث عن متورطين فى الهجوم على مواقع أمنية


> تشهد مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء حالة من الاستنفار الأمنى، صباح اليوم السبت، للبحث عن العناصر الإرهابية المتورطة فى الهجوم على مواقع أمنية تم استهدافها مساء أمس وفجر اليوم.

كانت 3 مواقع أمنية بالعريش، قد لهجمات مسلحة شنها مسلحون مجهولون، مساء الجمعة وفجر السبت، أسفرت عن إصابة جندى.

وقال مصادر أمنية وطبية بمحافظة شمال سيناء، إن مسلحين مجهولين أطلقوا فجر السبت النار على قسم ثان العريش، وردت القوات على مصدر إطلاق النيران، وإن المسلحين أطلقوا عدة طلقات من أسلحة متوسطة على محيط القسم، دون أن يتسبب ذلك فى وقوع أضرار.

كما أطلق المسلحون النيران على قسم شرطة ثالث العريش، وردت عليهم القوات، وهو ما أسفر عن إصابة مجند فى قدمه وأعقب ذلك قيام المجموعة المسلحة بإطلاق النار على نقطة أمنية تابعه للجيش على شاطئ العريش ثم لاذوا بالفرار.

ولم تشهد مدينتا الشيخ زويد ورفح إرهابية عقب اعتقال أحد المسلحين برفح بالقرب من معسكر قوات الأمن المركزى، مساء الخميس، وتشير مصادر مطلعة إلى أن المعتقل هو فلسطينى الجنسية وسبق له الهروب من قطاع غزة عقب تولى حركة حماس مقاليد حكم القطاع، واستقر فى مدينة رفح المصرية، ويرجح أنه يمتلك مهارات عالية فى القتال.

وأكدت المصادر أنه تم نقل المعتقل من سيناء للتحقيق معه بالقاهرة بمعرفة أجهزة أمنية سيادية.

وتواصلت ردود الفعل الأهلية الغاضبة على العمليات الإرهابية بشمال، ونظم عدد من شباب مدينة العريش مساء الجمعة تظاهرة تنديد ضد الإرهاب بميدان النافورة بحى ضاحية السلام، وخلالها أكد المتظاهرون على دعوتهم للجيش لاستئصال الإرهاب وملاحقته.

شارك فى التظاهرة الشباب وعدد من الأهالى، وخلالها هتف الجميع بعبارات مؤيدة للجيش ورفع المتظاهرون علم وصور وزير الدفاع.

على صعيد متصل عادت قوات الشرطة للظهور فى مدينة العريش من خلال مدرعات تجوب أنحاء الشوارع الرئيسية فى المدينة، وتسيير حملات أمنية للقبض على مطلوبين من الهاربين من أحكام والمشتبه فيهم، فضلاً عن التفتيش على الأكمنة الأمنية بمدخلى العريش الشرقى بمنطقة الريسة والغربى بمنطقة الميدان.

ولا تزال شوارع كافة مدن المحافظة تخلو من التواجد الميدانى لرجال المرور، فى الوقت الذى لم تُسجل فيه أى حوادث مرورية تذكر.

وتنتشر قوات من الجيش والشرطة أمام مقر محافظة شمال سيناء الذى يصل إليه الأهالى بحذر شديد نظراً لكونه يقع فى محيط مناطق أمنية، وهى مديرية أمن شمال سيناء والمستشفى العسكرى وكمين ميناء العريش ومقرات قيادية عسكرية ونادى ضباط القوات المسلحة، وتتعرض بين الحين والآخر لإطلاق نار بمحيطها وتطلق أكمنة الحراسة نيران تحذيرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط