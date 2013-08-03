اليوم.. 1200 معلم ومعلمة يؤدون اختبارات الكادر بأزهر سوهاج

تبدأ اليوم السبت اختبارات كادر المعلم، لمعلمى الأزهر الشريف بمحافظة سوهاج، وذلك بمقر معهد بنين سوهاج حيث بلغ عدد المتقدمين لاختبارات اليوم 1200 معلم ومعلمة، وذلك فى الدور الثانى لمن لم يتمكن من اجتياز اختبارات الدور الأول.

صرح بذلك علاء ياسين مدير إدارة العلاقات العامة بمنطقة سوهاج الأزهرية، والذى أشار بأن هذه الاختبارات خاصة بالمعلم المساعد للترقى لدرجة معلم، بعد اجتيازه المهارات الأربع التربوية والشرعية والعربية ومهارات اللغة الإنجليزية، موضحاً بأنه يحق للمعلم صرف حافز 50% المسمى بكادر المعلم بعد نجاحه فى تلك الاختبارات.

وعلى جانب آخر، أكد أحمد أبو الفضل مدير الكادر بمنطقة سوهاج الأزهرية، أنه تم تقسيم المعلمين الذين يؤدون الاختبارات إلى لجان حسب أرقام جلوسهم، موضحاً أن تلك الاختبارات ستكون يدوية بخلاف اختبارات الدور الأولى التى تمت آلياً عن طريق الكمبيوتر.

>