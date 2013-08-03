تجنَّبي رائحة العرق أثناء الشَّهر الفضيل

يتوافق الشَّهر الكريم هذا العام مع أكثر أشهر الصيف حرارةً، ما يتطلَّب منكِ مزيداً من الاهتمام والرِّعاية؛ حتى تتجنَّبي أيّ روائح مزعجة، خصوصاً أنَّ هذا الشَّهر الكريم يحتوي على العديد من السَّهرات والمناسبات التي تتطلَّب منكِ أن تكوني طيّبة الرَّائحة دائماً.

وقد لاحظت دراسات عديدة أنَّ هناك بعض الأطعمة التي تلعب دوراً رئيسياً في زيادة رائحة العرق، والسبب في ذلك هو صعوبة هضمها، ممّا يتطلَّب من المعدة مجهوداً إضافيّاً يؤدِّي إلى إفراز المزيد من العرق، لذا ينصحكِ "سيِّدتي نت" بالتقليل من الأطعمة التَّالية في الشَّهر الكريم:

1.الأطعمة الحارة: تُعتبر البهارات من أكثر ما يُسبّب رائحة العرق، وخصوصاً البهارات التي تحتوي على كميَّات كبيرة من الفلفل الحارّ.

2.الأطعمة نصف المقليَّة: يُعتبر الدَّجاج أو اللحم المجمَّد الذي يكون نصف مطهوٍّ، واللحوم المعالجة كالبرجر والهوت دوج من الأطعمة التي تزيد من رائحة العرق.

3.اللحوم الحمراء: تُعتبر اللحوم الحمراء من الأطعمة التي تؤثِّر في زيادة رائحة العرق، نظراً إلى صعوبة هضمها، لا سيّما لحوم البقر.

4.البصل والثوم: على الرُّغم من أنَّ البصل والثوم يُعتبران من المواد الأساسيَّة في العديد من الأطعمة، إلا أنَّ زيادتهما يُمكن أن تؤثِّر في زيادة رائحة العرق.

ولأنَّ هذه الأطعمة لا يمكن الاستغناء عنها بشكل كامل، يمكنكِ حلُّ هذه المشكلة عن طريق تناول كميَّات إضافيَّة من الخضر، كالبقدونس والسَّبانخ والخضر الورقيَّة، بالإضافة إلى الخبز والمكسَّرات كذلك.