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تحالف «دعم الشرعية» يدعو لمليونية «الدعاء على الظالمين» في «ليلة القدر» الأحد

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تحالف «دعم الشرعية» يدعو لمليونية «الدعاء على الظالمين» في «ليلة القدر» الأحد تحالف «دعم الشرعية» يدعو لمليونية «الدعاء على الظالمين» في «ليلة القدر» الأحد
دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، إلى مليونية في ليلة القدر، الأحد المقبل، بعنوان «الدعاء على الظالمين»، في ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة وفي كل ميادين ودول العالم. وقال التحالف الوطني، في بيان له، بمؤتمر صحفي بميدان رابعة العدوية، في الساعات الأولى من صباح السبت، إن مليونية «مصر ضد الانقلاب»، الجمعة، تؤكد أن «الشعب المصري مصمم على استكمال طريق ثورة 25 يناير حتى تحقق كافة أهدافها»، مدينًا ما سماه «هجوم قوات الأمن بقنابل الغاز والأسلحة والخرطوش على المتظاهرين السلميين أمام مدينة الإنتاج الإعلامي». وتابع البيان: «رسالة اليوم هامة لكل المتآمرين والخائنين الذين استباحوا الحرمات وتلطخت أياديهم بدماء المصريين، وسلموا مصر وثورتها وأمنها إلى خصومها». وأكد التحالف أن «الإجرام والقتل والعنف الذي ينتهجه ويستخدمه الانقلابيين لن يثنينا عن سلمية ثورتنا حتى تتحقق آمال وطموحات شعب مصر العظيم»، وفق البيان. وأكد التحالف «تمسكه بالسلمية في كل فعالياته ومسيراته وأنه لن يستدرج إلى العنف، وسيقابل رصاص الانقلابيين بالصدور العارية»، مشيرًا إلى أنه «يوقن أن محاولات أعداء مصر من الانقلابيين وأجهزتهم الأمنية والمخابراتية لن تفلح في تشويه صورة الثورة المصرية السلمية أو جر البلاد للفوضى والتخريب». وتقدم التحالف بـ«الشكروالتقدير للشعب المصري على مواصلة خروجه بعشرات الملايين في كل محافظات مصر دفاعاً عن الشرعية الدستورية ورفضاً للانقلاب العسكري الدموي ومتحدياً للإرهاب والتهديد والقتل الذي يمارسه قادة الانقلاب وذلك في مليونية (مصر ضد الانقلاب)»، حسب البيان.  

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