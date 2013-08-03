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«الصحة»: 23 مصابًا حصيلة اشتباكات مدينة الإنتاج الإعلامي.. ولا وفيات

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«الصحة»: 23 مصابًا حصيلة اشتباكات مدينة الإنتاج الإعلامي.. ولا وفيات «الصحة»: 23 مصابًا حصيلة اشتباكات مدينة الإنتاج الإعلامي.. ولا وفيات
قال الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة والسكان، إن حصيلة إصابات اشتباكات مدينة الإنتاج الإعلامي، التي وقعت، مساء الجمعة، بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وقوات الأمن، بلغت 23 مصابًا، فيما أصيب شخص آخر جراء الاشتباكات التي وقعت بحي عين شمس. وأضاف «الخطيب» أنه لم تسجل أي حالة وفاة، الجمعة، حتى الآن جراء أي اشتباكات. وأشار «الخطيب» إلى أنه تم توزيع المصابين على مستشفيات «الشيخ زايد المركزي وأكتوبر المركزي والشيخ زايد التخصصي والهرم ومنشية البكري»، وأوضح أن 19 مصابًا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج واستقرار حالاتهم.  

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