إصابة 7 وتحطيم واجهة مستشفى في اشتباكات بين أنصار مرسي والأهالي بالفيوم

أصيب 7 أشخاص في اشتباكات بين مشاركين في مسيرة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والأهالي وسط مدينة الفيوم، استمرت حتى الساعات الأولى من صباح السبت. وهاجم المئات من أنصار مرسي مقهى فؤاد وحطموا بعض من محتوياته، لخلافهم مع أحمد فؤاد، نجل صاحب المقهى، والذي كان أحد منظمي مظاهرات 30 يونيو ضد مرسي بالفيوم، ووقف الأهالي بجوار صاحب المقهى ونجله، ودخلوا في اشتباكات مع أنصار مرسي انتهت بإصابة 6 أشخاص، بينهم حالات بطلقات الخرطوش. كما هاجم العشرات من الأهالي مستشفى مكة التخصصي، المملوك للقيادي الإخواني، الدكتور أحمد عبد الرحمن، عضو الشورى المنحل، وأمين حزب الحرية والعدالة في الفيوم السابق، واشتبكوا مع الموظفين في المستشفى، ما أسفر عن إصابة موظف بالصيدلية وتحطيم واجهة المستشفى.

شبكةعيونالإخبارية

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