اعتماد برنامجي الدكتوراه في التشريح والماجستير في الغذاء بجامعة فيصل

عبداللطيف الوحيمد (الأحساء)

أعلن أمين مجلس جامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز بن عبدالمحسن الملحم وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي عن إقرار برنامج للدكتوراه في تخصص الفلسفة في علم التشريح وبيولوجيا الخلية وبرنامج للماجستير في تخصص علوم صحة الغذاء المقدمين من كلية الطب البيطري والثروة الحيوانية وذلك خلال انعقاد الجلسة التاسعة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1433 – 1434هـ.وأكد عميد كلية الطب البيطري والثروة الحيوانية الدكتور عبدالمحسن بن عبدالله النعيم أن برنامج الدكتوراه في علم التشريح وبيولوجيا الخلية يعد من البرامج النوعية التي تقدمها جامعة الملك فيصل ممثلة في كلية الطب البيطري والثروة الحيوانية حيث روعي أن يلبي احتياجات قطاع عريض من خلال الدراسات العليا في مجالات الطب البيطري والعلوم الصحية والزراعية والعلوم، إذ يركز هذا البرنامج على إكساب الطلبة أساسيات البحث العلمي وإعداد خريجين ليصبحوا باحثين في مخابرهم وأساتذة في المواقع الأكاديمية حيث يتلقى الطلاب خلال الفصول الأربعة الأولى أساسيات علم الأحياء الجزيئي وأساسيات بيولوجيا الخلية بالإضافة إلى دراسات متقدمة في العلوم التشريحية التقليدية مثل التشريح العيني والتشريح المجهري وعلم الأجنة وعلم تشريح الأعصاب، وأضاف أن هذا البرنامج يدعم وجود بنية تحتية من المعامل المتقدمة المجهزة بأحدث التجهيزات مثل المجهر الإلكتروني ومجهر الكونغوكال والأجهزة الخاصة بالأحياء الجزيئية ومدة البرنامج ثلاث سنوات مقسمة بين المقررات وأطروحة الدكتوراه.وفيما يخص برنامج ماجستير الرقابة الصحية على الغذاء فقد صرح الدكتور صلاح بن عبدالعزيز الشامي رئيس قسم الصحة العامة البيطرية ورعاية الحيوان ووكيل الكلية للشؤون الأكاديمية بأنه نظرا للحاجة الماسة لتأهيل متخصصين في مجال الرقابة الصحية على الأغذية ذات الأصل الحيواني فقد قدمت كلية الطب البيطري والثروة الحيوانية ممثلة في قسم الصحة العامة البيطرية ورعاية الحيوان برنامج ماجستير صحة الغذاء ويتكون من ماجستير صحة اللحوم والألبان ومنتجاتهما وذلك لمقابلة هذه الحاجة من أجل تزويد المستهلكين بلحوم وألبان صحية وآمنة كما أن البرنامج يعالج مجموعة واسعة من قضايا صحة اللحوم والألبان طبقا لنهج «من المزرعة إلى المائدة» ويغطي موضوعات عدة أهمها الحكم الرشيد على اللحوم والألبان ومنتجاتهما ونظم المراقبة الوطنية والتفتيش على اللحوم والألبان وخدمات الفحص والاختبار والتشريعات والمعايير الخاصة وإدارة سلامة الأغذية وجودتها ضمن سلسلة التوريد في الفنادق والمطاعم ويساعد هذا البرنامج الدارسين على فهم خصائص السلامة لمجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية بالإضافة إلى معرفة تصميم وتنفيذ نظم إدارة صحة اللحوم والألبان على أساس نظام الحاسب المعمول به عالميا وسوف يتحصل الدارسون في هذا البرنامج على درجة الماجستير في صحة اللحوم والألبان ومنتجاتهما بعد إكمالهم الدراسة التي تحتوي مقررات إجبارية واختيارية بالإضافة إلى أطروحة بحثية وقد تم إعداد البرنامج لكي ينتهي خلال أربعة فصول دراسية.