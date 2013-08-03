مواطنون يهاجمون «سوء النظافة» في أحياء 3 مدن والأمانة ترد بمزيد من الجهود

خالد البلاهدي (الدمام)

حمل مواطنون بشدة على ما أسموه إهمال أمانة المنطقة الشرقية نظافة عدة مواقع وأحياء في الدمام والخبر وقالوا إن مستوى النظافة فيها غير مناسب أو لا يرقى لطموحاتهم. فهناك عدة مواقع في محافظة الخبر تعاني من سوء النظافة أو تأخر مقاول النظافة في إزالة القمامة من الشوارع خصوصا أن تلك المخلفات بيئة مناسبة لتوالد الحشرات التي تسبب الضرر للسكان وإيذاء المواطنين وخاصة القريبين منها وقالوا إن هناك اتصالات تمت بالامانة والبلدية لهذا الغرض لتشمل عمليات النظافة المواقع العامة مثل الواجهة البحرية والكورنيش.في المقابل أكدت أمانة المنطقة الشرقية بأنها أكملت تجهيز المواقع البلدية والسياحية المختلفة في كل مدن المنطقة وشواطئها التابعة للأمانة، وذلك من خلال وضع برامج لتنظيف تلك المواقع، وصيانة وتجهيز الحدائق والساحات والمنتزهات ومقاعد الجلوس وزيادة الإضاءة الجمالية بمختلف الأشكال على أعمدة الإنارة في الدمام والخبر والظهران ووجه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير الإدارات المختلفة بالأمانة والبلديات التابعة والمرتبطة بالأمانة والتي بدورها قامت بوضع برامج عمل شهرية وأسبوعية ويومية والتأكد من أنّ العاملين بِهذه الْمحلات بالفعل يحملون شهاداتٍ صحية سارية المفعول تفيد خلوهم من الأمراض، والتأكد من توفر النظافة الشخصية لهؤلاء العاملين من خلال الكشف عليهم، إضافة إلى تكثيف الرقابة على المسالخ يومياً في الخبر والدمام وبقيق ورأس تنورة والقطيف والجبيل والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، والتأكد من حسن سير العمل بها بكل يسر، وعدم السماح بالبيع الجائل والبسطات في الشوارع والطرقات، وكذلك عدم السماح بالأكشاك، والالتزام بالتعليمات المنظمة لذلك والمبلغة في هذا الشأن.