البشوت تبدأ في اللمعان قبيل إطلالة الأفراح

أغلاها بـ 100 ألف ريال وأشهرها البدراني والكيلاني
هليل الشمري (بقيق)
مع اقتراب عيد الفطر وفي ظل تحضير العديد من الأسر لحفلات الزواج التي توقفت في الشهر الكريم شهدت أسواق المنطقة الشرقية في الدمام والخبر والاحساء وبقيق وغيرها من المدن إقبالا كبيرا على البشوت وارتفعت نسبة الإقبال على شراء العباءات الرجالية والبشوت خلال رمضان إلى أكثر من 25%.وأشار محمد القطان أحد بائعي البشوت في سوق الدمام إلى أن إيرادات السوق تبلغ خلال الأيام الأخيرة من رمضان في كل عام وحتى ليلة العيد أكثر من أربعة ملايين ريال. مشيرا إلى أنه باع شخصيا منذ بداية رمضان 400 بشت سواء للعيد أو الزواج وبلغت قيمتها الإجمالية 150 ألف ريال. وقال: إن عدد المحلات التي تبيع البشوت والعباءات الرجالية في مدن المنطقة الشرقية باستثناء الاحساء يبلغ 420 محلا تقريبا فيما يوجد في الاحساء وحدها أكثر من 300 محل، مشيرا الى ان الاحساء كانت مشهورة منذ القدم بصناعة البشوت.وعن المراحل التي تمر بها صناعة البشوت يقول القطان: نبدأ أولا بتفصيل قماش البشت ثم يأتي تركيب الزري ثم تأتي ما يسمى بالهيلة وهي التي تحدد نوع الدقة وعرضها وبعد ذلك يأتي الطوق والبروج وكذلك المكسر وبعدها تركيب القيطان وفي النهاية يأتي التبردج وهو عبارة عن تلميع الزري أما عن أصعب هذه المراحل فهي مرحلة القيطان والبروج المكسر.واشتهر البشت الحساوي بسبب جودته وحياكته بطريقة يدوية تقليدية بدءا من غزل الخيوط وصناعة القماش ثم عملية التطريز الذي يعرف باسم الزري والزري بمعنى الذهب تعني خيوطا من الحرير الأصفر اللامع ويجلب من خارج المنطقة ومن عدة أنواع أشهرها الزري الذهبي وهو عبارة عن خيوط ذهبية تستورد من فرنسا وألمانيا والهند، كذلك الزري الفضي وهو عبارة عن خيوط فضية مستوردة إضافة إلى وجود خيوط تعرف باسم بريسم وهي خيوط حريرية توضع على البشوت ويصنع الزري حاليا في بعض البشوت، حيث يقوم بالخياطة بالرغم من أن خيوط الزري مذهبة أو فضية إلا أن بعضها يبدو رديئا يطلى بمادة نحاسية ويتغير لونه مع الوقت.أما أشهر أنواع البشوت الاحسائية فهي النجفي والبدارني والكيلاني والوبر التين والبهبان والسدونية النسيج وعدد من المسميات الأخرى.وأشار القطان الى ان أسعار البشوت تتفاوت بحسب الخامة والشكل واللون والحجم وتبدأ أسعارها من 100 ريال وتنتهي بـ50 ألف ريال للبشت فيما تتجاوز أنواع خاصة وأخرى تصمم حسب الطلب مبلغ 100 ألف ريال في بعض الحالات.وقدر القطان مبيعات محلات المنطقة الشرقية والاحساء بأكثر من 10 ملايين ريال خلال الخمسة عشر يوما الماضية فقط. مشيرا الى أن هذا المبلغ غير مبالغ فيه في ظل تزايد العودة الى العادات العريقة والموروث الشعبي وتزايد رغبة الناس في اقتناء أفضل أنواع البشوت التي تبدأ من خمسة آلاف ريال.إلى ذلك قال لـ(عكاظ ) عدد من رواد سوق البشوت في الدمام بأن هناك تفاوتا كبيرا في أسعار بيع البشوت ويحتاج الأمر إلى متابعة من الجهات المعنية.