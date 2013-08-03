175 سيدة وفتاة يتطوعن لحلوى العيد تحت شعار كلنا أسرة واحدة

محمد إبراهيم الزهراني

نظمت الجمعية الخيرية النسائية في الجبيل الصناعية ليلة أمس الأول المشروع الخيري السنوي لتجهيز حلوى العيد ?بناء الأسر المحتاجة، وشاركت 175 سيدة وفتاة من المتطوعات في تغليف وتوزيع الحلوى في العبوات الخاصة بالهدايا استعدادا لتوزيعها على الأسر المحتاجة في الجبيل حيث تم تغليف 4181 كيس حلوى. وتعتبر الأعداد الفعلية لهذا العام أكثر نسبة مقارنة بالعام الماضي ففي إحصائية العام الماضي تم تجهيز 2302 كيس حلوى بمشاركة 75 فتاة.وأبانت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الهام جوخدار أن الهدف من توزيع الحلوى هو مشاركة الأسر المحتاجة الفرحة بالعيد وتفعيل شعار كلنا أسرة واحدة.