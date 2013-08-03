تبرعات عينية للمحتاجين في شرورة والخرخير

هليل الشمري (بقيق)

أوصل المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة العيون المساعدات للأسر المحتاجة في شرورة والخرخير، حيث ساهم أهالي مدينة العيون والقرى المجاورة في المعونات، لإدخال الفرح والسرور في قلوب أهالي خرخير وشرورة.وتم التنسيق بين اللجان الثلاثة العاملة في المكتب القسم النسائي بالعيون والمستودع الخيري بشرورة وجمعية البر بالخرخير، لتوصيل الدعم، والمساعدات التي شملت التمور والملابس والمستلزمات المنزلية والمدرسة وهدايا للأطفال والكتب الدعوية والأشرطة الإسلامية والأذكار لتوزيعها على المحتاجين هناك.وقال الشيخ صالح بن خليفة الكليب مدير المكتب إن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعيون يضع ضمن برامجه دعم الشراكة بين المؤسسات الخيرية الحكومية، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين اللجان الثلاث العاملة في المكتب القسم النسائي بالعيون – المستودع الخيري بشرورة – جمعية البر بالخرخير، لإيصال التمور والملابس والمستلزمات المنزلية والمدرسية والكتب الدعوية والأشرطة لتوزيعها للمحتاجين هناك.وقد ساهم الأهالي في إيصال الملابس والتمور والمستلزمات المنزلية والمدرسية وهدايا للأطفال والمكتب التعاوني دعم بالكتب والأشرطة المفيدة، معربا عن شكره لكل الداعمين للمشروع.