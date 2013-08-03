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أمانة الشرقية تنهي جاهزيتها لاستقبال زوار العيد

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أمانة الشرقية تنهي جاهزيتها لاستقبال زوار العيد أمانة الشرقية تنهي جاهزيتها لاستقبال زوار العيد

 عكاظ (الدمام)

أكملت أمانة المنطقة الشرقية تجهيز المواقع البلدية والسياحية المختلفة في كل مدن المنطقة وشواطئها التابعة للأمانة لاستقبال زوار المنطقة الشرقية من داخل المملكة وخارجها خلال عطلة عيد الفطر الْمبارك 1434هـ، ، وذلك من خلال وضع برامج لتنظيف تلك المواقع، وصيانة وتجهيز الحدائق والساحات والمنتزهات ومقاعد الجلوس الخاصة لمرتادي تلك الأماكن وزيادة الإضاءة الجمالية بمختلف الأشكال على أعمدة الإنارة من الدمام و الخبر والظهران مع قرب إطلالة العيد، وتوجيه المواطنين والمقيمين للاتصال لملاحظاتهم على هاتف الطوارئ رقم (940) المخصص للإبلاغ عن الشكاوي البلدية. ووجه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير الإدارات المختلفة بالأمانة والبلديات التابعة والمرتبطة بالأمانة والتي بدورها قامت بوضع برامج عمل شهرية وأسبوعية ويومية، حيث اشتملت تلك البرامج على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الدائمة والمفاجئة على المحلات العاملة في مجال الأغذية لمتابعة ما يعرض، والتأكد من تاريخ الصلاحية لكل منتج غذائي، خاصة المطاعم والبوفيهات والبقالات ومجمعات المواد الغذائية، ومحلات عمل وبيع الحلويات والملاحم، والتأكد من أن العاملين بهذه الْمحلات بالفعل يحملون شهادات صحية سارية المفعول تفيد خلوهم من الأمراض، والتأكد من توفر النظافة الشخصية لهؤلاء العاملين من خلال الكشف عليهم، إضافة إلى تكثيف الرقابة على المسالخ يوميا في الخبر و الدمام وبقيق ورأس تنورة و القطيف والجبيل والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، والتأكد من حسن سير العمل بها بكل يسر، وعدم السماح بالبيع الجائل والبسطات في الشوارع والطرقات، وكذلك عدم السماح بالأكشاك، والالتزام بالتعليمات المنظمة لذلك والمبلغة في هذا الشأن.

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