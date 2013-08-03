400 وجبة من «سالك» للصائمين على الطرق السريعة

هليل الشمري (بقيق)

يوزع فريق سالك التطوعي أكثر من 400 وجبة يوميا، وذلك ضمن مشروع إفطار صائم الجوال، بالتعاون مع نادي الروضة الرياضي وذلك عند تقاطع طريق العقير المؤدي إلى دول الخليج العربي المجاورة على الطريق السريع.ويتخذ فريق سالك موقعه الرسمي تحت الجسر المؤدي إلى دول الخليج والدمام.ويتكون مشروعه الخيري من تفطير الصائمين المسافرين على الطريق السريع، ويعد من أقوى المشاريع الخيرية التي ينفذها الفريق.ويعد الفريق قبل أذان مغرب كل يوم وجبات الإفطار المكونة من ماء، عصير، لبن، فطيرة، وحبة فاكهة توضع داخل عبوة خاصة للصائمين، ويوزعها الفريق على المسافرين ومرتادي الطريق.