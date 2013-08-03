غرفة الأحساء تتبنى إنشاء لجنتين لرعاية أسر السجناء والأوقاف

عبداللطيف الوحيمد (الأحساء)

اعتمد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء افتتاح فرع للجنة الوطنية لرعاية أسر السجناء والمفرج عنهم في الأحساء بناء على الطلب المقدم من اللجنة بالمنطقة الشرقية (تراحم) وترشيح يوسف بن عبداللطيف الملحم مديرا لهذا الفرع.وناقش المجلس المشروع المقدم من نائب رئيس لجنة خدمة المجتمع الدكتور أحمد بن حمد البوعلي حول استحداث لجنة للأوقاف بغرفة الأحساء تهدف لتشجيع قطاع الأعمال على تأسيس الأوقاف ونشر الوعي لدى قطاع الأعمال بأهمية تأسيس الوقف والتنسيق مع الجهات الرسمية لتطوير الأنظمة واللوائح التي تحكم مشروعات الأوقاف وقرر المجلس تكليف البوعلي بوضع خطة إستراتيجية لعمل اللجنة وتنظيم برنامج تثقيفي وتوعوي وعرضه على لجنة خدمة المجتمع التي انتهت من المخطط الهندسي واستخراج رخصة البناء لمشروع مركز الأحساء لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع شعبة مكافحة المخدرات بالأحساء وطرح المشروع كمناقصة عامة على المقاولين.جاء ذلك في حيثيات الاجتماع الذي عقدته لجنة خدمة المجتمع التابعة لغرفة الأحساء وناقشت خلاله الموضوعات المدرجة بجدول أعمالها برئاسة الدكتور سعدون بن سعد السعدون عضو مجلس الشورى وحضور نائب رئيس اللجنة الدكتور أحمد بن حمد البوعلي ورئيس غرفة الأحساء عضو مجلس الشورى صالح العفالق وأمين عام الغرفة عبدالله النشوان ونائب رئيس الغرفة محمد العفالق والأعضاء عبدالعزيز العويفير ومشاري الجبر ومالك الموسى وعبدالمحسن السلطان ويوسف الطريفي وفهد الغدير وأسامة النعيم والمقرر ماهر البوحنيه.وثمن السعدون ما يقدمه أعضاء اللجنة من جهود لخدمة المجتمع وتم استعراض جدول الأعمال وكان من أبرز ما فيه الاستعداد لافتتاح مركز أمراض الدم الوراثية بالتنسيق مع مدرية الشؤون الصحية بالأحساء.