405 آلاف احتياجات مرضى مجمع الأمل بالشرقية

خالد البلاهدي (الدمام)

زار أعضاء لجنة أصدقاء المرضى بالمنطقة الشرقية أمس الأول مجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام، بحضور الدكتور عبدالكريم العبدالكريم نيابة عن رئيس اللجنة مدير عام صحة الشرقية الدكتور صالح بن محمد الصالحي، يرافقه عدد من مساعدي مدير عام الشؤون الصحية، وكان في استقبالهم المشرف العام على المجمع بالإنابة الدكتور عبدالسلام بن سالم الشمراني وعدد من مديري الادارات ورؤساء الأقسام.وتضمنت الزيارة جولة للمعرض الدائم للمجمع ومعرض الرسومات لمرضى المجمع ثم قامت اللجنة بزيارة لعدد من أقسام المجمع منها النادي الترفيهي ( التأهيل ) وقسم (ب) وقسم (ج) لعلاج الإدمان وقسم النفسية (2) رجال للوقوف على شؤون المرضى وأحوالهم.واختتمت الزيارة واجتمع الوفد بمكتب المشرف العام لمناقشة المواضيع ذات العلاقة، حيث طرح خلالها احتياجات المرضى والتي وصل إجمالي طلباتهم هذا العام 405 آلاف ريال كدعم لاحتياجاتهم، ورحلات الحج والعمرة.وأكد للدكتور عبدالسلام الشمراني أهمية الدعم المعنوي الذي يقدمه أعضاء لجنة أصدقاء المرضى أكثر من الدعم المادي وقال: إن زيارة المسؤولين وأعضاء الجنة والمسؤولين بالمجتمع للمجمع تعد هذه الزيارات دعما ودافعا للكثير من المرضى لتمنحهم فرصة للتفاعل بينهم وبين أعضاء المجتمع سواء من مرضى الإدمان أو مرضى الصحة النفسية.