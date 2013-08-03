أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

405 آلاف احتياجات مرضى مجمع الأمل بالشرقية

Google+ Print
405 آلاف احتياجات مرضى مجمع الأمل بالشرقية 405 آلاف احتياجات مرضى مجمع الأمل بالشرقية

 خالد البلاهدي (الدمام)

زار أعضاء لجنة أصدقاء المرضى بالمنطقة الشرقية أمس الأول مجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام، بحضور الدكتور عبدالكريم العبدالكريم نيابة عن رئيس اللجنة مدير عام صحة الشرقية الدكتور صالح بن محمد الصالحي، يرافقه عدد من مساعدي مدير عام الشؤون الصحية، وكان في استقبالهم المشرف العام على المجمع بالإنابة الدكتور عبدالسلام بن سالم الشمراني وعدد من مديري الادارات ورؤساء الأقسام.وتضمنت الزيارة جولة للمعرض الدائم للمجمع ومعرض الرسومات لمرضى المجمع ثم قامت اللجنة بزيارة لعدد من أقسام المجمع منها النادي الترفيهي ( التأهيل ) وقسم (ب) وقسم (ج) لعلاج الإدمان وقسم النفسية (2) رجال للوقوف على شؤون المرضى وأحوالهم.واختتمت الزيارة واجتمع الوفد بمكتب المشرف العام لمناقشة المواضيع ذات العلاقة، حيث طرح خلالها احتياجات المرضى والتي وصل إجمالي طلباتهم هذا العام 405 آلاف ريال كدعم لاحتياجاتهم، ورحلات الحج والعمرة.وأكد للدكتور عبدالسلام الشمراني أهمية الدعم المعنوي الذي يقدمه أعضاء لجنة أصدقاء المرضى أكثر من الدعم المادي وقال: إن زيارة المسؤولين وأعضاء الجنة والمسؤولين بالمجتمع للمجمع تعد هذه الزيارات دعما ودافعا للكثير من المرضى لتمنحهم فرصة للتفاعل بينهم وبين أعضاء المجتمع سواء من مرضى الإدمان أو مرضى الصحة النفسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية