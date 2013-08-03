الحلقة (23) من "ذات": سجن عبد المجيد وفسخ خطوبة ابنته دعاء

كتب : عمرو عز الدين السبت 03-08-2013 05:47

شهدت أحداث الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل "ذات" فسخ خطوبة هيثم ودعاء، بعد زيارة والدته لذات وطلب الشبكة منها، وذلك على خلفية سجن عبدالمجيد بسبب شهادته ضد الشنقيطي في المحكمة من قبل، ما يصيب دعاء بالحزن الشديد، وبعد ذلك تطلب عواطف مديرة ذات في العمل يد دعاء لابنها عماد، وتواجه برفض متردد من ذات.

تذهب ذات لزيارة عبدالمجيد في السجن دون أن تصطحب معها بناتها، بعد أن رفض عبدالمجيد أن تأتي أي من بناته لرؤيته في هذه الحالة.

تقرر ابتهال ابنة ذات أن تكتب رغبتها الأولى في تنسيق الجامعات، معهد السينم، كي تتعلم فن التصوير، وتواجه برفض من أمها التي تريدها أن تدخل كلية وليس معهد، كما أن السينما ليست الوسط الذي يمكن لابنتها العيش فيه.

يتأخر أمجد ابن عبدالمجيد في الحديث، فتذهب به ذات لطبيب تخاطب لحل المشكلة، في حين تقوم ابتهال بالتقديم في معهد السينما قسم التصوير كما أرادت، وتمزق خطاب التنسيق الذي جاء إليها بكلية أخرى، ثم يخرج عبدالمجيد من السجن ويعود للمنزل وسط فرحة كبيرة من أفراد أسرته، ووقتها يعرف بفسخ خطوبة ابنته، وتأخر النطق عند ابنه.

يذكر أن مسلسل "ذات" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، وبطولة نيللي كريم، وباسم سمرة وهاني عادل وأحمد كمال وانتصار وإنجي وجدان، سيناريو وحوار مريم ناعوم ومن إخراج كامة أبو ذكري وخيري بشارة.