مواطن يتهم مستشفى بإصدار تقرير طبي لوالده يخص مريضا آخر

صرف له علاج ومنح خروجا ما تسبب في تدهور حالته

فيصل الحارثي (الطائف)

تقدم مواطن بشكوى إلى الشؤون الصحية في الطائف ضد أحد المستشفيات الحكومية في المحافظة، بدعوى إصداره تقريرا طبيا لوالده يخص مريضا آخرعن طريق الخطأ، وصرف له علاج بموجبه، ومنح خروجا من المستشفى ما تسبب في تدهور صحته، مطالبا الجهات المختصة بالتحقيق لكشف الحقيقة ومحاسبة المتسبب. وأوضح فايز سعيد حميدان الحارثي أنه أدخل والده المستشفى لمعاناته من جلطة قديمة في الرأس وجرى تنويمه، ولكن الأطباء بعد فترة منحوه خروجا من المستشفى بتقرير طبي وتشخيص لمريض آخر، وجرى إعطاؤه دواء، ما تسبب في تردي حالته الصحية ودخوله في غيبوبة نقل على أثرها إلى العناية المركزة في مستشفى خاص في الطائف. وذكر الحارثي أن إدارة المستشفى لا تزال تلتزم الصمت منذ خمسة أيام، ولم تطمئن على والده على الرغم من ارتكابها خطأ فادحا ــ بحسب تعبيره.وقال الحارثي: «احتفظ بإثباتات تؤكد ارتكاب المستشفى الخطأ تشتمل على تقرير طبي لوالدي باسم شخص آخر يدعى محمد العصيمي، وتزويده بعلاج على ضوء ذلك التقرير، ما تسبب في انتكاسة لوالدي وإدخاله في غيبوبة»، مطالبا بلجنة تحقيق محايدة لكشف الحقائق ومحاسبة المتسبب في ذلك. في المقابل، أكد المتحدث الرسمي في الشؤون الصحية في محافظة الطائف سراج الحميدان استلام شكوى ابن المريض ضد المستشفى الحكومي، وجرى تحويلها إلى قسم المتابعة، واعدا بالتحقيق في المشكلة واتخاذ اللازم حيالها.