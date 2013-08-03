إنشاء مصلى جديد للعيد في الخرمة

محمد علي السبيعي (الخرمة)

تكثف بلدية الخرمة حاليا جهودها لتهيئة مصلى جديد لصلاة العيد يقع قرب تقاطع طريق الأمير سلطان مع طريق الدغمية في الشمال الشرقي للمحافظة، من أجل التخفيف على مصلى العيد الرئيسي الذي شهد خلال السنوات الماضية ازدحاما كثيفا. وذكر مصدر لـ(عكاظ) أن البلدية حرصت على الاستفادة من الساحة الموجودة بجوار التقاطع كمصلى ثان للعيد، لافتا إلى أنه يجري اسكتماله خلال الفترة المقبلة، ليتسنى أداء الصلاة فيه يوم العيد. إلى ذلك، اعتمد فرع الأوقاف والدعوة والإرشاد بمحافظة الخرمة المصليات التي ستقام فيها صلاة العيد لهذا العام حيث أكملت إدارة المساجد بفرع الأوقاف بالخرمة استعداداتها لتجهيز المصليات وتزويدها بالفرش ومكبرات الأصوات والمصليات وهي: مصلى العيد الرئيسي بالخرمة، مركز الغريف، مركز الدغمية، السلمية، مصلى الحجيف، مصلى مركز ظليم، ويضاف لها مصلى العيد الجديد بشمال شرق المحافظة متى ما تم اكتمال جاهزيته.