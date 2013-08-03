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جمعية «هدية» تنظم رحلة عمرة لـ 100 مسلم جديد

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جمعية «هدية» تنظم رحلة عمرة لـ 100 مسلم جديد جمعية «هدية» تنظم رحلة عمرة لـ 100 مسلم جديد

 محمد سعيد الزهراني (الطائف)

تناول 100 وافد من حديثي العهد بالإسلام إفطارهم لأول مرة في حياتهم في ساحات المسجد الحرام، بعد أن قدموا من الطائف لأداء العمرة ضيوفا على جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية ضمن برنامج نفقة معتمر الخيرية.وأوضح مدير إدارة البرامج في الجمعية عبدالرحمن السالمي أن استقبال وفد المسلمين الجدد يأتي في إطار اهتمام جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية بضيوف الرحمن وضمن برنامج نفقة معتمر الذي تهدي فيه الجمعية عمرة لمسلم جديد لم يسبق له أن أداها، وكذلك ضمن برنامجها لضيافة الوفود خاصة خلال شهر رمضان المبارك.وقال السالمي: يزداد الاهتمام والترحيب إذا كان الضيف مسلماً جديداً، وبعد تناولهم التمر والقهوة بساحات المسجد الحرام ترحب بهم الجمعية لإكمال الإفطار في المكتب الرئيسي بجوار المسجد الحرام، مشيرا إلى أن الجمعية تعد لهم حفلا بسيطا تعبي عن الامتنان لزيارتهم وتلقى كلمات ترحيبية وتوجيهية كما توزع على الزوار بعد ذلك مجموعة متنوعة من الهدايا.

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