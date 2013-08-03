تسليم وحدتين سكنيتين بقرية صهدة

علي السحاري (الليث)

سلم رئيس مركز الشواق بمحافظة الليث علي بن تركي الشريف مؤخرا، وحدتين سكنيتين لمستفيديها من أصل أربع وحدات سكنية مسلحة في قرية صهدة (8 كلم جنوب الوسقة) وقفا لله تعالى من فاعلة خير تحت إشراف ومتابعة جمعية البر الخيرية بالوسقة التابعة لمحافظة الليث. وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية مرعي محمد البركاتي أن الجمعية سعت ولا تزال تسعى لسد حاجة المحتاجين للوحدات السكنية، مشيرا إلى أن الجمعية انجزت في الخمس السنوات المنصرمة أكثر من ثلاثين وحدة سكنية بفضل الله تعالى ثم بدعم أهل الخير، مهيبا البركاتي بالمقتدرين دعم مشاريع الجمعية حيث توجد حالات متعددة بحاجة للدعم السكني.