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تعليم «الليث» يصرف للطلاب والطالبات 15 مليونا قبل العيد

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تعليم «الليث» يصرف للطلاب والطالبات 15 مليونا قبل العيد تعليم «الليث» يصرف للطلاب والطالبات 15 مليونا قبل العيد

 علي السحاري (الليث)

صرفت إدارة التربية والتعليم في الليث ما يزيد على 15 مليون ريال تمثل مكافآت وإعانات لطلاب وطالبات مدارس المحافظة في مراحلها المختلفة. وبين مدير الإعلام التربوي في «تعليم الليث» محمد بن ختيم المالكي أن هذه المكافآت تمثل إعانات طلاب وطالبات التعليم العام، وطلاب الاغتراب ومكافأة طلاب مدارس تحفيظ القرآن الكريم، والتربية الخاصة وأبناء المعلمين المتوفين بواقع شهر و26 يوما للطلاب والطالبات في مدارس «التعليم العام»، وبواقع أربعة أشهر ونصف لطلاب وطالبات مدارس «التحفيظ»، وذلك من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1433 - 1434هـ، مبينا أنه بلغت قيمة المكافأة أكثر من 15 مليون ريال تم إجراء صرفها لأكثر من 32 ألف طالب وطالبة من خلال برنامج سريع. وأضاف أن إدارة الشؤون المالية في الإدارة بناء على تعليمات مدير التربية والتعليم شرعت بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب في تجهيز المسيرات وأوامر الصرف، لضخها في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات قبيل العيد. بدوره، بين مدير التربية والتعليم مرعي بن محمد البركاتي أن هذه الإعانات والمكافآت تأتي في إطار الدعم اللامحدود والرعاية الكريمة التي يحظى بها أبناء وبنات الوطن من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وبمتابعة مستمرة من سمو وزير التربية والتعليم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود.

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