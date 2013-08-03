خيرية عجلان توزع 1400 سلة غذائية على المحتاجين

علي السحاري (القنفذة)

وزعت جمعية البر الخيرية في عجلان وضواحيها (15 كلم جنوب القنفذة) 1400 سلة غذائية على المستفيدين والمسجلين في خدمات الجمعية خلال الثلثين الأولين من شهر رمضان، بشعار «سلتي تلبي حاجتي». وأكد رئيس الجمعية الشيخ محمد المرحبي أن كل سلة غذائية اشتملت على أصناف ذات جودة عالية من المواد الغذائية المتنوعة والتي لبت احتياجات كل مستفيد وأسرته من خدمات ومشاريع الجمعية. مضيفا أنه توزيع ما يقارب 1400 سلة غذائية على فترتين الأولى قبل شهر رمضان المبارك والثانية في منتصفه وفق جدول زمني مناسب لجميع المستفيدين من خدماتها.