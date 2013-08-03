الإدارات الحكومية تستنفر طاقاتها استعدادا للعيد في القنفذة

إبراهيم المتحمي، عبدالله الفقيه (القنفذة)

حض محافظ القنفذة فضا بين البقمي الإدارات الحكومية ذات العلاقة على الاستعداد لعيد الفطر المبارك، مطالبا الجهات الأمنية مثل الشرطة وحرس الحدود والمرور والدفاع المدني والجهات الحكومية الأخرى والبلديات وإدارة الأوقاف والمساجد وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتكثيف جهودها لتقديم الخدمات للأهالي طيلة إجارة العيد الفطر المبارك.في حين أكد رئيس بلدية القنفذة الدكتور سالم منيف أن إدارته استعدت لعيد الفطر بتهيئة الشواطئ والمنتزهات للزوار، مشيرا إلى أنهم انتهوا من المرحلة الثانية لتحسين الواجهات البحرية بمبلغ 4 ملايين ريال وشملت جلسات على البحر، إضافة إلى سفلتة وإنارة الشواطئ وتركيب أكثر من 300 مظلة بالشواطئ الممتدة من شاطئ حنيش وحتى منتزه القنع جنوبا بطول 25 كلم، مبينا أن البلدية تراقب الأسواق والمطاعم خلال فترة إجازة العيد.بينما ذكر مدير مرور القنفذة الرائد غازي العتيبي أن ادارة المرور بالقنفذة وضعت خطة للعيد لفك الازدحام عند مصلى العيد الكبير بالقنفذة وكذلك عند التقاطعات ومراقبة الازدحام خلال العشر الأواخر من رمضان.إلى ذلك، ذكر مدير الأوقاف والمساجد في القنفذة عبده محمد الفقيه أن الإدارة حددت عددا من مصليات العيد في كل من القنفذة القوز الحبيل وحلي والمظيلف وتوفير الفرش اللازم ومكبرات الصوت لهذه المصليات.وفي السياق ذاته، أفاد قائد قطاع القنفذة لحرس الحدود العميد بحري عبدالوهاب القرني أن حرس الحدود سيكثف جولاته على الشواطئ أثناء أيام العيد لتوعية الزوار بمراقبة أطفالهم وعدم السباحة في الأماكن الخطرة.كما بين رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القنفذة الشيخ أحمد محمد الشمراني أن الهيئة أعدت خطة للعشر الأواخر من رمضان وكذلك أيام عيدالفطر المبارك بالتواجد في الأسواق وجولات على الشواطئ وتوعية الزوار والمتسوقين.فيما أشار رئيس بلدية القوز المهندس إبراهيم الفقيه إلى أن البلدية استعدت للعيد وذلك بتجهيز شاطئ الجميعات للزوار وافتتاح حديقة المملكة جنوب القوز.