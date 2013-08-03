بناء 3 مستشفيات في الشاقة والميقات وجدم تنهي معاناة الليث

نقل الحالات الحرجة من الطريق الساحلي بالإسعاف الطائر .. الصعب:
عبدالله الذبياني (الليث)
كشف مدير مستشفى الليث العام علي عبدالله الصعب عن رفع دراسة لوزارة الصحة بشأن بناء ثلاثة مستشفيات في الشاقة والميقات يقعان على خط الساحل الدولي في الشمال والجنوب لمحافظة الليث، إضافة إلى مستشفى جدم شرق المحافظة، لافتا إلى أن تلك المستشفيات تخفف الضغط على مستشفى الليث الحالي وسيؤدي إنشاؤها إلى التعجيل إلى سد المساحات الكبيرة بمحافظة الليث، وبخاصة التضاريس الصعبة، مضيفا أنه تم تخصيص أراض لهذه المستشفيات بانتظار اعتمادها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأعلن الصعب تلقى إدارته أكبر حزمة مشاريع تطويرية في تاريخ مستشفى الليث العام من قبل الشؤون الصحية في محافظة جدة، أسهمت في تحسين مستوى الخدمات الصحية فيه، موضحا أن مستشفى الليث يستقبل 14 ألف مراجع لعيادة الطوارئ شهريا، معلنا اعتماد مهبط للإسعاف الطائر لنقل الحالات الحرجة المصابة على خط الساحل الدولي، والتي لا تحتمل النقل بالإسعاف العادي. وبين الصعب أن المستشفى تلقى دعما بأربع سيارات إسعاف مزودة بأجهزة للعناية المركزة، ومولد كهربائي يغطي جميع مرافقه بالكامل، تحسبا لأعطال الكهرباء التي قد يتفاجأ بها منسوبو المستشفى.وذكر أنه جرى إنشاء وتأثيث مركز للتدريب والتطوير والتعليم المستمر وتزويد المستشفى بسيارات تبريد ونقل للأدوية للتموين الطبي، إضافة إلى تجهيز مغسلة مركزية حديثة للمستشفى وعمل ترميم وتحسين لغرف التنويم والعيادات الخارجية.وأوضح أنه جرى اعتماد سكن جديد للممرضات مزود بأفضل أنواع الأثاث، لافتا إلى أن المستشفى تلقى دعما لإنشاء غرف للعمليات خاصة بأقسام العظام. وأكد الصعب أن إدارته نجحت في تحقيق أعلى نسبة نمو على مستوى مستشفيات جدة في إدارات الموارد الذاتية، مشيرا إلى أن مستشفى الليث أول مستشفى يغطى من قبل شركات التأمين بمحافظة جدة، موضحا ربط كل من التموين الطبي وقاعدة بيانات الأجهزة الطبية ونظام شؤون الموظفين بالوزارة.وأفاد بأن المستشفى سدد العجز الطبي في بعض التخصصات مثل الصدرية والقلب والنفسية والعناية المركزة وكافة الكوادر الطبية والفنية، ملمحا إلى أنه يعتمد تشغيله ضمن برنامج التشغيل الذاتي.