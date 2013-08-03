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إكرامي يتدرب منفردا .. وجاهز لأورلاندو

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إكرامي يتدرب منفردا .. وجاهز لأورلاندو إكرامي يتدرب منفردا .. وجاهز لأورلاندو

غاب شريف إكرامي حارس الأهلي عن تدريبات فريقه الجماعية وتدرب منفردا في تدريب الجمعة استعدادا لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل.

وعانى شريف إكرامي من بعض الآلام مما جعل الجهاز الفني يضطر لخوض التدريبات الجماعية بدونه على أن يعود يوم السبت لها.

وقال إيهاب علي طبيب الأهلي لـFilGoal.com "شريف إكرامي عانى من بعض الآلام مما جعلته يتدرب منفردا على أن يعود للتدريبات يوم السبت، ولكن تلك الآلام لن تمنعه من خوض مباراة أورلاندو".

يذكر أن الأهلي يخوض مباراة هامة أمام أورلاندو يوم الأحد على ملعب الجونة إذ تقام المباراة في الرابعة عصرا أثناء الصيام.

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