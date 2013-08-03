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تكليف الفرهود رئيسا لبلدية المزاحمية

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تكليف الفرهود رئيسا لبلدية المزاحمية تكليف الفرهود رئيسا لبلدية المزاحمية

 سعود الخزيم (المزاحمية)

وافق صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، على تعيين داود بن سليمان الفرهود رئيساً لبلدية محافظة المزاحمية خلفاً للمهندس محمد بن سعد اليابس الذي انتقل عمله إلى أمانة منطقة الرياض. وسوف يباشر الفرهود عمله بعد إجازة عيد الفطر المبارك.وقال الفرهود إنه سعيد بهذه الثقة وسوف يحرص على تقديم كل ما من شأنه تطوير محافظة المزاحمية والهجر والمراكز التابعة لها، معربا عن شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب على الثقة التي أولاه أياها، داعياً الله العلي القدير أن يعين الجميع على تقديم كل ما هو في مصلحة هذا الوطن. يذكر أن الفرهود كان يعمل رئيساً لبلدية محافظة رماح.

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