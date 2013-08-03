8 ملايين م3 استهلاك المياه يومياً بالمملكة

مفرح السبيعي (الرياض)

كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أن معدل استهلاك المياه بالمملكة ولأول مرة تجاوز 8 ملايين متر مكعب يوميا، أي قرابة 800 ألف صهريج حمولة 10 أطنان، وبمعدل استهلاك للفرد قدره 265 لترا، وهو ما يعادل ضعف استهلاك الفرد في الاتحاد الأوروبي، وتشكل مياه البحر المحلاة 60 في المائة من هذه الكمية، بينما تنتج 40 في المائة من الآبار الجوفية، وقد سجلت كافة مناطق المملكة أرقاما قياسية في الاستهلاك.وأكد الحصين على أهمية المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها وحسن استخدامها باعتبار ذلك أولوية وطنية تؤكد عليها الدولة، وقال: تتبنى وزارة المياه والكهرباء تطوير كفاءة الاستهلاك المائي في مختلف الاستخدامات وتولي ذلك جل اهتمامها، كما تسخر كافة الإمكانات من أجل حلول ملائمة للوضع المائي بما يلبي احتياجات النمو السكاني المطرد سنويا، بما في ذلك توزيع أدوات الترشيد المنزلية مجانا من أجل خفض الاستهلاك بأكثر من 30 في المائة، كما تؤكد الوزارة على أهمية المحافظة على المياه الجوفية كونها تمثل 40 في المائة من إمدادات المياه وكون تسع مناطق من مناطق المملكة تعتمد عليها بعد الله كليا أو جزئيا، والتذكير في هذا الصدد أن الاستمرار في زراعة الأعلاف واستهلاكه في تربية الماشية وصناعة الألبان يهدد وبشكل واضح استدامة هذا المصدر.