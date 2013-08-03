الاستعلام عن معالم الرياض بالأجهزة الذكية

أصدرت أمانة منطقة الرياض نظام تطبيق «دليل الرياض» على الأجهزة الذكية بنظامي (أندرويد و iOS) الذي تم إنتاجه بتفعيل استخدامات الخريطة الأساس التي تعنى بها الأمانة من أجل الاستعلام عن معالم مدينة الرياض. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتسمية والترقيم ونظم المعلومات الجغرافية بأمانة منطقة الرياض المهندس عامر بن بتال الدوسري، أن التطبيق الجديد يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الأمانة بتوجيه من معالي أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل في نشر الخرائط الرقمية والمنتجات الإرشادية المختلفة التي تشمل: خريطة حائطية، وأدلة ورقية، وموقعا إلكترونيا تفاعليا لخريطة الرياض على الانترنت وبرامج الجوالات الذكية وغيرها.وأفاد الدوسري، أن التطبيق يحتوي على العديد من الخدمات التي تسهم في تسهيل الوصول إلى الوجهة المطلوبة بأسرع وقت ممكن حيث يشتمل على خريطة الرياض والمنتجة في أمانة منطقة الرياض، كما يمكن الاستعلام عن المخططات وقطع الأراضي بأرقام القطع وأرقام المخططات وتحديد مسار الوصول إليها. ويوفر التطبيق الجديد سهولة البحث عن المعالم والأنشطة بتصنيفاتها المختلفة مثل: البلديات، والأحياء، والمستشفيات، والمراكز الصحية، والحدائق، والمتنزهات، والدوائر والمصالح الحكومية، والجوامع والمساجد، والمناطق الصناعية، والمطاعم، والمناطق التاريخية والسياحية، والفنادق، والجامعات، والمعاهد والمدارس، والبنوك ومراكز الصرافة، إلى جانب مواقع الخدمات العامة، والنوادي الاجتماعية والرياضية، والأسواق والمراكز التجارية. ولفت الانتباه إلى أن التطبيق يتضمن قارئ الباركود من لوحات العنونة، ويقدم من خلاله خدمة البحث والاستعلام عن العناوين باستخدام (اسم الحي، والشارع، ورقم العقار).