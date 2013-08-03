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تمديد مواعيد زيارة المرضى بمدينة الملك فهد الطبية

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تمديد مواعيد زيارة المرضى بمدينة الملك فهد الطبية تمديد مواعيد زيارة المرضى بمدينة الملك فهد الطبية
مددت مدينة الملك فهد الطبية بالرياض مواعيد الزيارة للمرضى المنومين في المدينة خلال أيام عيد الفطر المبارك إلى 12 ساعة خلال أيام العيد الثلاثة الأولى.وأوضح المدير التنفيذي المشارك لشؤون المرضى الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة، أن زيارة المرضى المنومين في العيد، ستبدأ من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساء، وذلك تقديرا من إدارة المدينة للمرضى ليقضوا أوقاتهم مع ذويهم.وأضاف أبو عباة أن مواعيد زيارة أقسام العناية المركزة للكبار والصغار ووحدة الجلطات وأقسام العناية القلبية والعناية الوعائية القلبية ستكون على فترتين، الأولى من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً، والثانية من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 8 مساءً، مشيرا إلى أن مواعيد الزيارة للعناية المركزة لحديثي الولادة ستكون مفتوحة على مدار الساعة للأب والأم فقط.

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