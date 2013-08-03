وظائف إدارية وصحية للنساء بجامعة نورة

فارس الرشيدي (حفر الباطن)

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة (للعنصر النسائي) في التشغيل الذاتي بعيادات كلية طب الأسنان بالجامعة.وتشمل الوظائف الإدارية أخصائية حاسب آلي، فنية حاسب آلي، أخصائية جودة شاملة، أخصائية موارد بشرية، موظفة شؤون موظفين، موظفة علاقات عامة، أخصائية سجلات طبية، مديرة مشتريات ومستودعات، موظفة استقبال، أمينة مستودعات، سكرتارية طبية.فيما تشمل الوظائف الصحية فنية تقنية أسنان، طبيبة أسنان عام، أخصائية صحة الفم، أخصائية أسنان، طبيبة أسنان، استشارية.وأشارت الجامعة إلى أن المستندات المطلوبة عند التقديم: السيرة الذاتية. أصل الشهادة والسجل الأكاديمي + صورة منها. أصل الشهادة الجامعية من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي (إذا كانت حاصلة عليها من خارج المملكة). أصل بطاقة الهوية وصورة منها. طريقة التقديم: على الراغبات في التقديم إرسال الطلبات إلى البريد الالكتروني لكلية طب الأسنان: cd-ru@pnu.edu.sa.