أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الجوازات تداوم في العيد لاستقبال الحالات الطارئة

Google+ Print
الجوازات تداوم في العيد لاستقبال الحالات الطارئة الجوازات تداوم في العيد لاستقبال الحالات الطارئة

أوضح مدير عام الجوازات الفريق سالم بن محمد البليهد أن المديرية العامة للجوازات وجميع فروعها ستقدم خدماتها طيلة إجازة عيد الفطر إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية باستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها سواء كانت للمواطنين أو المقيمين وإنجازها دون تأخير.
> وأفاد أن العمل في إدارات الجوازات بالمنافذ الجوية والموانئ البحرية والمنافذ البرية مستمر على مدار 24 ساعة، وقال «تم التأكيد على مديري إدارات الجوازات بالإشراف على أعمال الإدارات وإنجاز جميع الأعمال دون تأخير والتأكد من تواجد المكلفين بالعمل»، مبينا أن دوريات الجوازات ستواصل جولاتها خلال فترة الإجازة.
> وحث الفريق البليهد المواطنين والمقيمين على الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية (أبشر) والتي يمكن عن طريقها إنجاز أغلب الحالات الطارئة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية