الجوازات تداوم في العيد لاستقبال الحالات الطارئة

أوضح مدير عام الجوازات الفريق سالم بن محمد البليهد أن المديرية العامة للجوازات وجميع فروعها ستقدم خدماتها طيلة إجازة عيد الفطر إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية باستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها سواء كانت للمواطنين أو المقيمين وإنجازها دون تأخير.

> وأفاد أن العمل في إدارات الجوازات بالمنافذ الجوية والموانئ البحرية والمنافذ البرية مستمر على مدار 24 ساعة، وقال «تم التأكيد على مديري إدارات الجوازات بالإشراف على أعمال الإدارات وإنجاز جميع الأعمال دون تأخير والتأكد من تواجد المكلفين بالعمل»، مبينا أن دوريات الجوازات ستواصل جولاتها خلال فترة الإجازة.

> وحث الفريق البليهد المواطنين والمقيمين على الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية (أبشر) والتي يمكن عن طريقها إنجاز أغلب الحالات الطارئة.