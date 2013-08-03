جوازات القصيم: موظفونا لا يشترون الأدوات المكتبية على حسابهم

خالد العدل (بريدة)

نفى الناطق الإعلامي بجوازات القصيم الرائد حماد بن دريمـيح المطـيري استحصال أي أموال من الموظفين لشراء الاحتياجات المكتبية سواء أوراق التصوير أو الدبابيس أو غيرها، مؤكدا أنه لم يتم ذلك ولم يصدر أي توجيه بهذا الشأن. وأوضح لـ«عكاظ» أنه فيما يتعلق بالطابعات الخاصة بقسم شعبة السعوديين فجميع الإمكانيات بشعبة السعوديين من بشرية ومادية فهي تفي بالغرض والعمل اليومي لخدمة جميع المراجعين للشعبة من المواطنين، والإدارة تدعم الشعبة بالإمكانيات البشرية والمادية في حالة الاحتياج بحيث لا يمكن أن يتأخر إصدار الجواز أو تجديده عن اليوم الذي يتم فيه تقديم المعاملة إذا كانت مستوفية لجميع المتطلبات.وبين أنه في مثل هذه الأيام قبل الإجازات تزداد الأعداد لمراجعة المواطنين لإنهاء إجراءات تجديد الجواز أو إصداره وهذه حقيقة سلبية دارجة بمجتمعنا بالتأخر بمراجعة الجوازات قبل السفر بفترة قصيرة مما قد يسبب تأخير في معاملته خاصة إذا كانت هناك بعض النواقص في معاملته، ومع هذا فإن شعبة السعوديين بجوازات القصيم تستقبل أكثر من 500 معاملة للمواطنين في مثل هذه الأيام، ويتم إنهاؤها على وجه السرعة. وأكد أنه على المراجعين الاستفادة من خدمة «أبشر» التي تقدمها الجوازات والتي توفر على الكثير من المواطنين عناء مراجعة الجوازات في حالة التسجيل فيها لإنهاء تصاريح السفر للمواطنين دون الحاجة لمراجعة الجوازات، كما نهيب بالمواطنين عدم الانتظار حتى قرب موعد السفر لإنهاء تجديد أو إصدار جوازاتهم بل المراجعة من وقت مبكر والترتيب المسبق للسفر يساعد المواطن على إنهاء إجراءاته بيسر وسهولة والاستفادة من الخدمات التقنية على موقع الجوازات، والتي يمكن من خلالها الاطلاع على شروط إصدار أو تجديد الجواز وكذلك يمكن تعبئة نموذج طلب إصدار أو تجديد الجواز مما يسهل على المواطن مراجعته ومعرفته بالمطلوب قبل القدوم للجوازات.