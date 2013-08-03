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القبول لـ«التعليم الموازي» بجامعة سلمان حتى 10 شوال

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القبول لـ«التعليم الموازي» بجامعة سلمان حتى 10 شوال القبول لـ«التعليم الموازي» بجامعة سلمان حتى 10 شوال

 عبدالله القرني (الخرج)

أعلنت جامعة سلمان بن عبدالعزيز عن فتح باب القبول في برنامج التعليم الموازي للفصل الدراسي الأول للعام 1434/1435هـ.وأوضح عميد شؤون القبول والتسجيل الدكتور عبدالعزيز بن محمد الصقر، أن الدراسة في برنامج التعليم الموازي ستكون بنظام الانتظام في الفترة المسائية، وأن تكاليف ورسوم البرامج ستكون مدفوعة من قبل وزارة التعليم العالي ولا يتحمل الطالب أي رسوم بناءً على التوجيهات السامية بهذا الشأن، مشيراً إلى أن فتح بوابة القبول الذي بدأ يوم الخميس 24/9/1434هـ وحتى 10/10/1434هـ على رابط التسجيل الإلكتروني:http://eserve.sau.edu.sa/ku/init.وذكر الدكتور الصقر بأن التخصصات المتاحة للرجال ستكون في بكالوريوس إدارة الأعمال وبكالوريوس القانون ودبلوم اللغة الإنجليزية ودبلوم الحاسب الآلي ودبلوم إدارة الأعمال، أما بالنسبة للطالبات فالتخصصات المتاحة لهن ستكون في بكالوريوس الدراسات الإسلامية واللغة العربية.

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