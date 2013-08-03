25% زيادة في إيرادات أمانة القصيم

محمد الجاسر (بريدة)

شهدت إيرادات استثمارات أمانة منطقة القصيم ارتفاعا ملحوظا في معدلات التحصيل، حيث بات من المتوقع أن تصل إيرادات الأمانة خلال الربع الأول من العام المالي 34-1435هـ إلى (15) مليون ريال بزيادة 25% عن نفس الفترة من العام الماضي.وقد أوضح مدير عام إدارة الاستثمارات بأمانة منطقة القصيم الدكتور خالد بن عبدالعزيز النقيدان سعي الأمانة في تطوير وتنمية الاستثمارات في مدينة بريدة بتشجيع مشاركة القطاع الخاص عبر الاستثمار في القطاع البلدي الذي يشهد نموا واضحا على مستوى المملكة بصفة عامة ومنطقة القصيم بصفة خاصة، حيث تقوم الأمانة بطرح العديد من الفرص الاستثمارية بصورة دورية والتي تتباين فيها نوعية الفرص الاستثمارية (تجارية، سياحية، صحية.. إلخ) ومراعاة الجانب الخدمي الذي يمكن أن تحققه هذه المشاريع الاستثمارية لمدينة بريدة.وفي ذات السياق، أشار النقيدان إلى أن خطة الأمانة خلال الفترة القادمة تتضمن فرص استثمارية جديدة تم الإعلان عنها، أبرزها إقامة فندق بمدينة التمور ببريدة وعيادة بيطرية في مدينة الأنعام بالإضافة إلى عدد من الصرافات الآلية واللوحات الإعلانية والعديد من الفرص الاستثمارية والتي سوف تفتح مظاريفها بعد إجازة عيد الفطر المبارك بإذن الله.