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ارتفاع درجات الحرارة يتسبب فى مقتل 18 بالجزائر

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ارتفاع درجات الحرارة يتسبب فى مقتل 18 بالجزائر ارتفاع درجات الحرارة يتسبب فى مقتل 18 بالجزائر

تسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة فى وفاة 18 شخصاً بعدة مناطق فى جنوب الجزائر، 7 منهم منذ بداية شهر رمضان الكريم، وهى نفس الحصيلة التى سجلت العام الماضى.

وذكرت صحيفة "الخبر" فى عددها الصادر اليوم السبت، أن 14 شخصاً أغلبهم من الشيوخ المصابين بارتفاع ضغط الدم توفوا حتى بداية الأسبوع الماضى بولاية ادرار 1500 كيلو متر جنوب الجزائر، فى موجة حر شديدة تجتاح عدة مناطق من الولاية، حيث تراوحت درجة الحرارة منذ بداية يوليو الماضى مابين 53 و58 درجة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر طبى قوله إن أكبر حصيلة من الوفيات سجلت جنوب الولاية وتحديداً فى دائرة أولف 7 وفيات ومنطقة رقان.

وذكرت الصحيفة أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائى ساهمت فى ارتفاع عدد الوفيات، خاصة لدى كبار السن والمصابين بارتفاع ضغط الدم الحاد كما سجلت أربع وفيات أخرى بولايات اليزى وتمنراست وغرداية.

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مصر 365