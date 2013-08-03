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هجوم مسلح على مطافئ العريش.. والأباتشي تطارد المهاجمين

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هجوم مسلح على مطافئ العريش.. والأباتشي تطارد المهاجمين هجوم مسلح على مطافئ العريش.. والأباتشي تطارد المهاجمين

كتب : حاتم حمدي السبت 03-08-2013 04:27

أطلق مسلحون مجهولون الرصاص على إدارة الحماية المدنية بالعريش شمال سيناء، فجر السبت.

وذكر شهود عيان أن مسلحين يستقلون سيارة نصف نقل تايلاندى فتحوا النيران بكثافة على مبنى المطافئ بالعريش، ورد أفراد الشرطة والجيش على مصدر النيران، ووقع اشتباك مسلح قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار عقب تحليق طائرة الأباتشى فوق سماء المنطقة، ولم تحدث أي إصابات حتى الآن.

ويشار إلى أن مبنى المطافئ فى العريش يتعرض للهجمات، المتكررة من المسلحين وقد لقى العديد من أفراد الشرطة مصرعهم.

وسبق قيام الشرطة باعتقال فلسطينيين فى مبنى أمن الدولة القديم المهجور المجاور لمبنى المطافئ، وقد ذكر مصدر أمني أن الفلسطينيين، وجد بحوزتهم صور لعدة مقارات أمنية منها مبنى المطافئ المجاور لمبنى أمن الدولة الذى ضبط فيه الفلسطينيين.

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