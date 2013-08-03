اجتماع قيادات أمن البحر الأحمر قبل لقاء الأهلى الأفريقى

يعقد اللواء حمدى الجزار مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر، فى الساعات القادمة، اجتماعاً موسعاً يضم عدداً كبيراً من قيادات المديرية وقيادات الأمن المركزى لبحث ومدارسة إجراءات وسبل قيام مباراة الأهلى أمام أورلاندو باتريس فى الجولة الثانية بدور المجموعات الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها فى الرابعة والنصف عصر الأحد باستاد الجونة، وذلك بما يحفظ لأمن محافظة البحر الأحمر سلامته وللمواطنين أمنهم وسلامتهم والسياحة الأجنبية أيضاً.

ويشار إلى أن المديرية قد انتهت من وضع خطة محكمة لتأمين المباراة بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة الأمن بالجونة، من أهم أولوياتها تأمين فريق الأهلى والفريق الزائر وكافة المشاركين، بما يضمن عدم تعكير الصفو والأمن العام، وأنه من المعلوم لمشجعى النادى الأهلى أن قرار الكاف بعدم حضور جماهير لابد وأن يحترم وأن مديرية أمن البحر الأحمر تثق تماماً فى عقلانية وطيب سلوك مشجعى الأهلى، واللذين أثبتوا ذلك فى المباراة الماضية بين فريقهم وفريق الزمالك من خلال تعاونهم الكامل مع الأمن.

وتؤكد مديرية أمن البحر الأحمر أن التعامل مع أى شغب سوف يأتى فى إطار احترام القانون وإجراءاته بما يمنع أى ضرر بالأمن العام ويحفظ لمحافظة البحر الأحمر صورتها الحضارية التى نفخر بها جميعاً.

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