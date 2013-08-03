تدشين حملة "تحرر" لسحب الثقة من اللجان النقابية بالغربية

أعلنت نقابة المعلمين المستقلة بالغربية، عن بدئها فى تنفيذ حملة "تحرر المعلم المصرى"، والتى تهدف إلى جمع توقيعات وتوكيلات من جموع معلمى المحافظة، لسحب الثقة من اللجان النقابة، والنقابة الفرعية بالغربية.

وأوضح سامح الشيمى، وكيل نقابة المعلمين المستقلة بالغربية، أن محافظتهم تعد الأولى التى تعلن بدءها فى فعاليات سحب الثقة، لافتا إلى أنهم سيعملون من خلال عدة مراحل بدءا من الإدارات التعليمية، واللجان النقابية، ثم الفرعية، على أن تجمع تلك التوقيعات فى النهاية، بمقر النقابة المستقلة العامة.

وأضاف الشيمى، أن النقابة ستنظم مؤتمرا صحفيا، يوم الثلاثاء 13 أغسطس لإعلان عدد التوقيعات التى استطاعت تجميعهم، بالإضافة إلى توضيح خطواتها القادمة، مشيرا إلى أن الهدف من الحملة هو تفعيل دور المعلم فى بناء الوطن خاصة بتلك المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر، بالإضافى إلى إنشاء نقابة حقيقية للمعلمين تدافع عن حقوق أعضائها، ومستقلة لا تعمل لصالح النظام الحاكم باختلاف توجهاته.

وكان قد أطلق مرصد الحقوق والحريات النقابية بنقابة المعلمين المستقلة العامة، منتصف شهر يوليو الماضى، حملة "امضى استمارتك وانقذ نقابتك"، والتى تهدف إلى جمع التوقيعات لسحب الثقة من اللجان النقابية لنقابة المهن التعليمية على مستوى الجمهورية لإسقاط مجلس إدارة النقابة الحالى، والتى صممت لها النقابة استمارة اختير لها اسم "تحرر"، لتكون على موازية لحركة "تمرد".