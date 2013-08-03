أسوان تعد خطة استعدادا لعيد الفطر المبارك

واصلت اليوم أجهزة ومديريات محافظة أسوان استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال توفير المعروض من السلع التموينية والمواد الغذائية، توازيا مع تكثيف الجهود لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار.

كما انتهت المحافظة من إعداد خطة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الإستراتيجية، وخاصة الأسماك واللحوم الحمراء والداجنة داخل المجمعات الاستهلاكية، مع التأكد من صلاحيتها بالإضافة إلى تكثيف عمليات المراقبة على الأسواق والتفتيش المستمر على الشهادات الصحية لعمال المخابز والمطاعم ومصانع الحلوى بجانب إعداد خطة للتفتيش على المخابز.

وأعدت محافظة أسوان غرف عمليات بكل وحدة محلية خاصة باستقبال شكاوى المواطنين ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية خلال أيام العيد بالإضافة إلى تشكيل اللجان المشتركة التى تضم ممثلين لمديريات التموين والصحة والطب البيطرى والمرور وشرطة المرافق والكهرباء والأوقاف لتوفير جميع الخدمات بجانب رفع درجة الاستعداد بالإدارات والمرافق العامة وتشكيل فرق للطوارئ بمرافق المياه والكهرباء والصرف الصحى والحدائق والنظافة والتنظيم والإشغالات.

وتم التنبيه على مرافق النقل العام ومشروعات النقل الداخلى بتكثيف العمل أيام العيد، ومتابعة العائمات النهرية فى النيل فيما يتعلق بالحمولات والصلاحية واحتياطات الأمان الكافية ضد الحرائق.