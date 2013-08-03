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نقيب فلاحى كفر الشيخ: البرادعى يريد تحقيق مكاسب مع الإخوان على حسابنا

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نقيب فلاحى كفر الشيخ: البرادعى يريد تحقيق مكاسب مع الإخوان على حسابنا نقيب فلاحى كفر الشيخ: البرادعى يريد تحقيق مكاسب مع الإخوان على حسابنا

وجه على رجب نقيب الفلاحين بكفر الشيخ تحذيرا شديد اللهجة للدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية، يطالبه بعدم التحدث باسم الشعب المصرى، ويرفض تصريحه الخاص بالتفاوض مع جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف رجب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن كل الفلاحين فى سيقفون ضد البرادعى، وعليه الاستفادة ممن سبقوه، ولم يراعوا مطالب الشعب المصرى.

وأشار رجب أن الشعب المصرى بثورته فى 30 يونيو المنفصلة عن 25 يناير فوضوا الجيش وليس البرادعى الذى يرفض فض الاعتصام، ويطالب بالتفاوض مضيفا أن البرادعى يريد تحقيق مكاسب سياسية مع الإخوان على حساب المصريين.

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