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«بر جدة» تصرف كسوة العيدلـ 16 ألفاً من الفقراء والمحتاجين

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«بر جدة» تصرف كسوة العيدلـ 16 ألفاً من الفقراء والمحتاجين «بر جدة» تصرف كسوة العيدلـ 16 ألفاً من الفقراء والمحتاجين

 أحمد الصائغ (جدة)

بدأت جمعية البر بجدة صرف مساعدات كسوة العيد لأكثر من 16 ألف مستفيد من الفقراء والمحتاجين والأيتام ضمن سعي الجمعية لأن تعيش هذه الفئة فرحة العيد مع أبناء المجتمع.وأوضح رئيس مجلس الإدارة مازن بن محمد بترجي بأن الجمعية بدأت صرف مشروع كسوة العيد للمستفيدين والذي يتجاوز عددهم أكثر من 16 ألف مستفيد ضمن مشاريع الجمعية الرمضانية، مشيدا بمساهمة المحسنين وأهل الخير في هذا المشروع الذي يأتي ضمن مسيرة عطائهم المبارك في هذا الشهر الفضيل.وأبان بأن الجمعية صرفت ضمن هذا المشروع العام الماضي مبلغ 3 ملايين و340 ألف ريال، مشيرا إلى أن مشروع كسوة العيد يهدف لغرس السعادة في قلوب الأطفال الأيتام والفقراء حتى يصبح للعيد معنى مميزا في نفوسهم.

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