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..و تعالج الانقطاع المفاجئ في خليص والكامل بــخطوط بديلة

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..و تعالج الانقطاع المفاجئ في خليص والكامل بــخطوط بديلة ..و تعالج الانقطاع المفاجئ في خليص والكامل بــخطوط بديلة
أوضحت الشركة للكهرباء أنها قامت بإنشاء خطوط بديلة وتعمل حالياً على جلب مولدات كهربائية لإعادة التيار الكهربائي لكل من محافظتي خليص والكامل بمنطقة مكة المكرمة بعد الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي الذي حدث في وقت سابق أمس بسبب الأمطار التي تعرضت لها. وقالت الشركة في بيان صحفي إن فرق الطوارئ تعمل حاليا على إصلاح وتشغيل محطتي نقل جهد 380 كيلوفولت تغذيان محافظتي خليص والكامل بالكهرباء بعدما خرجتا عن الخدمة الساعة الثانية من ظهر أمس مما أدى لانقطاع الخدمة عن 20 ألف مشترك في المحافظتين، وأنه بعد الكشف على المحطة تبين أنها تعرضت لعطل داخلي مؤثر يتطلب إصلاحه وقتا طويلا ومن المتوقع أن تعود المحطتان للخدمة اليوم.وأكد نائب رئيس الشركة للشؤون العامة عبد السلام اليمني أن ما حدث ليس له علاقة بنقص قدرات التوليد بل بسبب عطل مفاجئ وغير متوقع، موضحاً أن الشركة استنفرت كل إمكانياتها عن طريق إيجاد خطوط بديلة لإمدادات الكهرباء وجلب مولدات كهربائية من خارج المنطقة.وقدمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها لأهالي محافظتي خليص والكامل على هذا العطل المفاجئ.

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