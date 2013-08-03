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انقطاع الكهرباء يتسبب في هروب جماعي من «الكامل»

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انقطاع الكهرباء يتسبب في هروب جماعي من «الكامل» انقطاع الكهرباء يتسبب في هروب جماعي من «الكامل»

 محمد حضاض (جدة)، عبد المحسن السلمي (الكامل)

عاشت محافظة الكامل على بعد 120كلم شمالي جدة ليلة من الظلام الدامس عقب انقطاع التيار الكهربائي منذ الواحدة ظهر أمس الجمعة واستمرت حتى كتابة الخبر عند العاشرة من مساء البارحة.وعاش عشرات الآلاف من الأهالي نهارا عصيبا بعد تخطي درجات الحرارة حدود الـ 50 درجة مئوية ظهرا، ومع بدء حلول الظلام اضطر الأهالي إلى مغادرة منازلهم في هجرة جماعية وغادروا باتجاه جدة ومكة بحثا عن الشقق المفروشة أو منازل الأقارب والأصدقاء لإنقاذهم من لهيب الحر الشديد، كما تسبب انقطاع التيار في تعطيل كثير من أعمالهم وشل الحركة المرورية وتعطل محطات الوقود وانقطاع الهواتف النقالة وأجهزة التبريد.وأوضح لـ«عكاظ» عبداللطيف السلمي أحد سكان محافظة الكامل، أن انقطاعات الكهرباء المتكررة تسببت بالعديد من المشاكل للأهالي وخاصة لكبار السن والأطفال والذين لا يستطيعون تحمل القيظ الشديد. وأضاف «انقطعت الكهرباء ظهر أمس الجمعة وتحولت خلالها المنازل لكتل من اللهب وهرب الأهالي من المنازل وسط تجاهل طوارئ كهرباء خليص اتصالات المواطنين» واستطرد قائلاً «كان من المفترض أن تبلغ الشركة الأهالي بأن الانقطاع سيستمر لفترة طويلة حتى يتمكنوا من إيجاد حلول مناسبة أو يغادروا المحافظة بدل البقاء في تلك الأجواء السيئة خصوصا مع صيام شهر رمضان». احمد الحجيري قال: أسكن في جدة ومع بدء الإجازة الصيفية بالكاد أقنعت أبنائي لقضاء عدة أيام في منزل والدي بالكامل ولكن الانقطاعات المستمرة والتي لا تأتي إلا في أشد الأوقات سخونة في عز الظهيرة أجبرتنا على العودة إلى جدة برفقة الوالدين.«عكاظ» اتصلت على المهندس عبدالمعين الشيخ مدير شركة كهرباء منطقة مكة المكرمة والذي رفض التصريح، مشيرا إلى صدور بيان صحافي بذلك الخصوص خلال الساعات المقبلة، في حين أكد مصدر مطلع لـ«عكاظ» من داخل شركة الكهرباء أن هناك عطلا في المحولات الرئيسية وتعمل فرق الصيانة على حله.

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