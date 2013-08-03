تهيئة 100 شارع لتسهيل تنقلات ذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت أمانة جدة في مؤتمر صحافي، بحضور أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس مساء أمس الأول، انطلاقة مهرجان عيد الفطر المبارك بجدة لعام 1434 هـ تحت شعار (عيدكم عيدنا).. وعقب المؤتمر أوضح الدكتور أبو راس، أن أمانة جدة تضع اللمسات الأخيرة على فعاليات مهـرجان العيد والتي تشهد هذا العام إضافات جديدة تسعد زوار عروس البحر وأهلها وبما يليق بجدة باعتبارها واجهة لتنشيط الدور السياحي.وأضاف أبو راس: «بلغ عدد فعاليات هذا العام أكثر من 200 فعالية، وجميعها تسهدف الأسر والأفراد وكذلك زوارها القادمين إليها وتستمر لمدة ستة أيام، بدءا من أول أيام عيد الفطر المبارك، مختتما حديثه بدور الإعلام في إبـراز مثل هذه الفعاليات، كما أكد الدكتور هاني أن الجهات ذات الاختصاص ساهمت في تحديث فكرة الفعاليات في العيد مقدما شكره للرعاة ومنها صحيفة «عكاظ» وعدد من الصحف الالكترونية والإذاعة والتلفزيون والتي تؤمن بأهمية المشاركة في أعمال الخدمة الاجتماعية.. واستطر بالقول: إن «تدشين الأمانة للموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، سيسهم في تقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة وسيعجل في انتشارها بالشكل الصحيح». وردا على سؤال «عكاظ» حول مبادرات الأمانة من خلال فعاليات العيد تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، بين أبو راس أن الأمانة ستنفذ جولات على فئات اجتماعية خاصة لأجل إيصال البهجة لهم بمناسبة العيد وذلك عبـر زيارات معايدة للمرضى المنومين في المستشفيات وأخرى للأيتام وثالثة لعدد من الأربطة الخيريـة، وقال: إن «أمانة جدة وافقت على مبادرة قدمها بعض العاملين والمهتمين في هذا المجال بتهيئة نحو 100 شارع في جدة لهذه الفئة وذلك لسهولة الحركة والتنقل، وسنعمل على تدعيم هذه المبادرة مع الجهات المختصة قريبا»، ويضيف: «روعي في مشروع الواجهة البحريـة سواء الكورنيش الشمالي والأوسط وممشى شارع فلسطين تهيئة مواقف للسيارت لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن استحداث دورات مياه ومرافق خاصة بهذه الفئة» . وردا على أحد أسئلة الصحافيين حول الاستفادة من المنطقة التاريخية في مهرجان العيد، ذكر أمين جدة أن الأمانة اعتمدت عقدا لتنفيذ وترميم 34 منزلا، وهي من ضمن المشاريع القائمة تحت التنفيذ، بينما تم ترسية عدد من المنازل في القريب العاجل وأخرى ستتم ترسيتها قريبا.. هذا وذكر أمين جدة عن إنشاء (5) جسور مشاة في طريق الملك وذلك في معرض حديثه عن مشروع إلغاء الإشارات المرورية في بعض الشوارع مثل طريق الملك وشارع فلسطين..

> يذكر أن فعاليات «عيدكم عيدنا» تشمل عروض فعاليات مهرجان العيد وهي الألعاب النارية بمعدل عرضين يوميا على الكورنيش لمدة خمسة أيام، كما ستكون هناك ثلاثة عروض يومية لفرق ترفيهية في الكورنيش وفي مراكز التسوق، كما سيشهد المهرجان عرضا مسرحيا للفنون الشعبية، والتي ستقيمها فرق متخصصة في تقديم ألوان الفن الحجازي والجداوي، وذلك في ثلاثة مواقع هي المطار القديم، البلد، الكورنيش، كما سيتولى شباب متطوعون من لجنة أصدقاء جدة توزيـع الحلوى في الشوارع والمصليات، وكذلك توزيع 150 ألف بالون على الأطفال في مواقع مختلفة.

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