عمادة القبول «بأم القرى» تنفذ خطة التسجيل الأكاديمي 18 شوال

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

تبدأ عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى اعتبارا من يوم الأحد الثامن عشر من شوال المقبل، في تنفيذ الخطة التنفيذية للتسجيل في الفصل الأول للعام الدراسي الجامعي المقبل 1434/1435هـ.وأوضح وكيل العمادة لشؤون التسجيل الدكتور مازن بن عمر خيرو، أن التسجيل سيكون متاحا عبر الخدمات الإلكترونية للطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الأول 1434/1435 اعتبارا من الأحد 18/10/1434هـ وحتى نهاية الاثنين 19/10/1434هـ، وسيكون التسجيل لكافة طلبة الجامعة في 20/10/1434هـ وحتى السابعة صباحا من يوم 25/10/1434هـ، لافتا النظر إلى أنه يمكن للطالب مراجعة قسمه لحل أي مشكله تواجهه أثناء التسجيل خلال الأسبوع الأول اعتبارا من تاريخ 18/10/1434هـ.