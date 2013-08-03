السيول تحاصر منازل «هدى الشام» ولا خسائر

فهد المطيري (جدة)

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس على قرية هدى الشام شمال شرق مكة المكرمة، في محاصرة عدد من المنازل، نتيجة جريان سيول أودية الحجر، الرديمة وغضار، وأرجع كل من محمد الحربي وسلطان المعبدي، سبب اجتياح مياه الأمطار لمنازل المواطنين، إلى إغلاق العبارات وردم طريق الرديمة والحجر في الحارة الجنوبية لهدى الشام، وطالبوا بتنفيذ أمر اللجنة المشكلة من الدفاع المدني والأمانة بفتح العبارة الموجودة في المشروع لتحويل منسوب المياه عن القرية. وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن عمليات الدفاع المدني لم تسجل حالة احتجاز او غرق في القرية نتيجة الأمطار.